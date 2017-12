In het West-Franse Saint-Anne d'Auray, in Bretagne, is gisteren een 45-jarige priester aan een hartaanval overleden tijdens de middernachtmis. Onduidelijk is of hij die opdroeg dan wel bijwoonde.

Hulpdiensten hebben een uur lang vergeefs geprobeerd de geestelijke te reanimeren. De in Congo geboren man was in Sainte-Anne voor een zesdaags verblijf.