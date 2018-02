President Zuma neemt ontslag

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma heeft zonet in een televisietoespraak zijn ontslag met onmiddelijke ingang ingediend. Zuma zegt dat hij het niet eens is met de beslissing van de partijtop, maar hij wil niet dat de ANC door zijn schuld verdeeld wordt.

"Er moeten geen doden vallen in mijn naam", legde Zuma zijn ontslag uit. De afgelopen weken nam de druk op de 75-jarige hand over hand toe.

Het partijbestuur had de president gisteren gevraagd om op te stappen, maar daar was Zuma niet op ingegaan. Voor deze voormiddag was een verklaring aangekondigd, maar dat deed een woordvoerder later af als “fake news".

Toch duidelijkheid

In een interview met de Zuid-Afrikaanse openbare omroep SABC haalde hij vanmiddag nog uitgebreid uit naar de partij, maar op het einde van een ruim een half uur durende persconferentie schepte Zuma alsnog klaarheid.

"Het ANC zou nooit verdeeld mogen zijn in mijn naam", klonk het uiteindelijk. "Ik ben daarom tot de beslissing gekomen om onmiddellijk af te treden als president van de republiek."

De eind vorig jaar verkozen ANC-partijleider en vicepresident Cyril Ramaphosa neemt nu over.