President Zuid-Korea ontvangt delegatie Noord-Korea

De Zuid-Koraanse president Moon Jae In heeft in Seoel een Noord-Koreaanse delegatie ontvangen, met onder anderen de zus van machthebber Kim Jong Un. De ontmoeting vond plaats in de ambtswoning van de president, zegt een woordvoerder van Moon. Meer details zijn niet bekend.

Verwacht wordt dat de delegatie een boodschap van Kim Jong Un aan Moon overbrengt. Kims invloedrijke zus Kim Yo Jong en het protocollaire staatshoofd van Noord-Korea, Kim Yong Nam, woonden gisteravond de openingsplechtigheid van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang bij. Voor het eerst reisde met Kim Yo Jong een lid van de heersende Kim-familie naar Zuid-Korea.