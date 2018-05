President Venezuela volgt zichzelf op

In Venezuela heeft president Nicolás Maduro de presidentsverkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit officiële resultaten van de nationale kiesraad (CNE). De oppositie spreekt van oneerlijk verlopen verkiezingen en erkent de uitslag daarom niet. Ook vanuit het buitenland komt er veel kritiek op de stembusgang.

Van de ruim 8 miljoen uitgebrachte stemmen gingen er 5,8 miljoen naar Maduro. Zijn grootste uitdager Henri Falcón kreeg 1,8 stemmen achter zijn naam. De opkomst bij deze verkiezingen was wel heel laag. Volgens de kiesraad bracht slechts 46,1 procent van de kiezers hun stem uit. Bij de vorige verkiezingen was dat nog 80 procent.

"Vrede en democratie hebben gezegevierd op deze historische dag voor het vaderland", reageerde Maduro al op Twitter. "We vieren samen met het volk dit nieuwe begin om het vaderland naar definitieve welvaart te leiden. Laten samen nieuwe slagen uitvechten.”

(Lees verder onder de tweet)

#EnVivo | Han triunfado la paz y la democracia en esta jornada histórica de la Patria. Celebramos junto al Pueblo este nuevo comienzo para conducir la Patria hacia la prosperidad definitiva. ¡Sigamos juntos librando las nuevas batallas! #GanóVenezuelahttps://t.co/PD0OWBU4OL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 21 mei 2018

Onregelmatigheden?

Nog voordat de uitslag bekend werd gemaakt, liet Falcón weten dat hij de uitslag niet zal erkennen, omdat de verkiezingen volgens hem niet eerlijk zijn verlopen. Zo zouden leden van de regerende socialistische partij identiteitscontroles hebben uitgevoerd in de buurt van stembureaus en kiezers beloningen beloofden hebben als ze voor Maduro zouden stemmen.

Daarnaast werden verschillende waarnemers van Falcon verhinderd om kieslokalen te betreden en werd een van hen, in de noordwestelijke stad Barquisimeto, in elkaar geslagen door soldaten. "We erkennen het electoraal proces niet. Voor ons was het geen verkiezing", zei de oppositiekandidaat. Hij eist een nieuwe stembusgang.

De verkiezingen werden ook geboycot door de belangrijkste oppositiepartijen, die zich verenigd hebben in de coalitie 'Tafel van Democratische Eenheid' (MUD). Volgens hen zou deelnemen de illegale verkiezingen legitimeren. Ook vanuit het buitenland kwam er veel kritiek op de stembusgang. Veertien Zuid-Amerikaanse landen, de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben de verkiezingen als ondemocratisch veroordeeld.