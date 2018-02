Premier Polen: "Ook Joodse daders in WOII"

De spanningen tussen Polen en Israël lopen opnieuw hoog op. De Poolse premier sprak gisteren op een bijeenkomst in Duitsland over “Joodse daders” in de Tweede Wereldoorlog. Maar die uitspraak schoot de Israëliërs in het verkeerde keelgat.

Begin deze maand stemde Polen een wet die celstraffen mogelijk maakt voor mensen die suggereren dat het land mee verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Op die manier wil Polen vermijden dat het land in een adem genoemd wordt met nazi-Duitsland. Criticasters noemen deze wet echter een “ontkenning van de Holocaust”.

“Joodse daders”

De Poolse premier Morawiecki deed de gemoederen gisteravond opnieuw hoog oplopen op een bijeenkomst in Duitsland. Een Israëlische journalist vertelde hem dat zijn ouders in de Tweede Wereldoorlog veel familie hebben verloren omdat hun Poolse buren klikten bij de Gestapo. De journalist stelde Morawiecki daarop de vraag: "Als ik het goed begrijp ben ik door deze wet een crimineel in uw land als ik dit vertel. Wat is het doel van die wet? Wat is de boodschap?", vroeg de journalist, die door het publiek onthaald werd op luid applaus.

De premier antwoordde daarop dat de journalist niet strafbaar is, maar gooide daarna olie op het vuur. "Natuurlijk is het niet strafbaar om te zeggen dat er Poolse daders waren. Net zoals er ook Joodse daders waren, Russische daders, Oekraïense. Er waren niet alleen Duitse daders."

צפו | ראש ממשלת פולין בתשובה לשאלתו של @ronenbergman: "בשואה היו פושעים פולנים, כמו שהיו פושעים יהודים" • @DorGlick עם הפרטים המלאים והתיעוד >> https://t.co/eFLSq9LWO8 pic.twitter.com/ZCV6j8faw7 — חדשות עשר (@news10) 17 februari 2018

“Gebrek aan begrip”

In Israël heeft de uitspraak van Morawiecki heelt wat commotie uitgelokt. “Dit wijst op een gebrek aan begrip voor geschiedenis en de tragedie die ons volk is aangedaan", zei premier Netanyahu. Heel wat Israëlische politici eisen zelfs dat het land zijn ambassadeur uit Polen terugtrekt.