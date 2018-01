Premier Michel op bezoek bij Poetin

Premier Charles Michel vertrekt vandaag naar Rusland voor een werkbezoek van drie dagen. Michel zal er onder meer praten met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten.

De belangrijkste missie van Michel is om de banden tussen Rusland en België te herstellen. Daarnaast wil hij de dialoog tussen Rusland en de Europese Unie terug leven in blazen. Die relatie staat namelijk onder druk door de Europese sancties sinds de aanhechting van het Oekraïense Krim-schiereiland in de lente van 2014. Ook de crisis in Syrië en de nucleaire dreiging van Noord-Korea komen tijdens de gesprekken wellicht aan bod.

Ook economische missie

Het bezoek van de premier aan Rusland heeft ook een economisch luik. Zo zal Charles Michel een ontmoeting hebben met Belgische zakenlui die in Rusland leven, bezoekt hij de Economische Hogeschool waar hij een lezing voor studenten zal houden over de uitdagingen en toekomst van de Europese Unie en is een onderhoud gepland met vertegenwoordigers van de burgermaatschappij.

Het laatste bezoek van een Belgische premier aan Rusland dateert van 2011 met Yves Leterme. In diplomatieke kringen valt te horen dat de wil tot dialoog van beide zijden komt. De interesse die België voor het onderwerp uitsprak, kreeg snel een positieve reactie van Russische kant.