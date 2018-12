Premier Michel ontvangt Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken

Te midden van de hoogspanning in de Wetstraat had premier Charles Michel vanochtend een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. De twee hadden het over de relaties tussen België en de Verenigde Staten en de internationale actualiteit.

Premier Michel ontving de Amerikaanse minister in de Lambermont, zijn ambtswoning in Brussel. De twee hadden het over geopolitieke uitdagingen, de relatie met Rusland op kop. Premier Michel bevestigde daar opnieuw zijn 'dubbele aanpak': de sancties tegen Rusland na het conflict in Oekraïne staande houden, maar tegelijkertijd de dialoog met het land blijven voeren, viel achteraf te horen bij zijn kabinet.

Klimaatakkoord

Ook de toekomst van het multilateralisme en de beslissing van de Verenigde Staten om uit het klimaatakkoord, het nucleairakkoord met Iran en verschillende handelsdeals te stappen, passeerden de revue.

Het onderhoud verliep naar verluidt "zeer direct en respectvol". Pompeo heeft ook opnieuw bevestigd dat de Verenigde Staten geëngageerd willen blijven in de transatlantische relaties.

Mike Pompeo is de vervanger van Rex Tillerson, die de Amerikaanse president Donald Trump in maart van dit jaar de laan uitstuurde. Daarvoor was Pompeo de directeur van inlichtingendienst CIA.