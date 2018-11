Positie premier May wankelt, "motie van wantrouwen onvermijdelijk"

Jacob Rees-Mogg heeft in een brief zijn vertrouwen in premier Theresa May opgezegd. Dat schrijft The Sun en wordt bevestigd door een woordvoerder van de European Research Group (ERG), de groep 'harde' brexiteers in het parlement. Rees-Mogg is een van de invloedrijkste Conservatieve parlementsleden en een van de leidende parlementariërs die voorstander zijn van een 'harde' brexit. Sinds gisteren hebben al vijf regeringsleden ui de Conservatieven partij van May hun ontslag ingediend.

Als er 48 Conservatieve parlementsleden in een brief hun vertrouwen in May opzeggen, komt er een officiële motie van wantrouwen in het Lagerhuis. De BBC noemt de motie nu "onvermijdelijk". Maar andere leden van de ERG, die ongeveer 50 parlementsleden omvat, zeggen dat ze het niet eens zijn met Rees-Mogg dat een motie van wantrouwen een goed idee is.

De Britse premier Theresa May heeft het voorlopige brexitakkoord met de Europese Unie met hand en tand verdedigd in het Lagerhuis, ook al is ze al vijf regeringsleden kwijtgespeeld. "Dit is de beste deal die we konden onderhandelen. Dit wegstemmen brengt ons helemaal terug naar af."