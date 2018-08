Portugal krijgt bosbranden niet onder controle

Ook vandaag krijgt Portugal nog af te rekenen met tientallen bosbranden. De hitte is nog steeds verschroeiend en de Portugese brandweer zet alle middelen in om de branden onder controle te krijgen. Ook de toeristisch populaire regio Algarve is getroffen. Dat melden Portugese media.

Het kwik steeg zaterdag tot 45 graden in Portugal. Door de hitte zijn tientallen bosbranden ontstaan en de brandweer krijgt ze ook zondag niet onder controle. Zo'n 700 brandweerlui bestrijden zondag de vuurzee.

Het bergachtige gebied rond de toeristische populaire stad Monchique is zwaar getroffen. Het vuur wordt nog aangewakkerd door de felle wind. Voorlopig heeft een tiental mensen hun huizen verlaten.