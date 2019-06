Porsche roept wereldwijd 337.000 wagens terug wegens wegrolgevaar

De Duitse sportwagenbouwer Porsche roept omwille van mogelijk wegrolgevaar wereldwijd ongeveer 337.000 wagens terug. In Duitsland gaat het om 26.500 stuks van de modellen Panamera en Cayenne, zo heeft een woordvoerster dinsdag gemeld.

Reden voor de recall is een mogelijk defect in de verbinding tussen de versnellingshendel en de versnellingsbak, wat ertoe kan leiden dat de geselecteerde versnelling niet juist ingeschakeld is. Wanneer de "P" stand voor parkeren ingeschakeld is, zou een auto daardoor mogelijk kunnen wegrollen, wanneer niet tezelfdertijd de handrem aangezet is.

Porsche wil betrokken klanten vanaf 11 augustus op de hoogte brengen van de recall. Tot dat bericht kunnen ze met de auto blijven rijden, maar bestuurders gebruiken naast de "P" stand ook best steeds de handrem. Betrokken in de recall zijn wagens van het model Cayenne gebouwd tussen 2002 en 2010 en wagens van het model Panamera gebouwd tussen 2008 en 2016.