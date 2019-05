Porsche krijgt in Duitsland boete van dik half miljard euro

De Duitse sportwagenbouwer Porsche heeft van het gerecht in Duitsland een boete gekregen van meer dan een half miljard euro in verband met het dieselschandaal bij moederconcern Volkswagen.

Porsche moet in totaal 535 miljoen euro neertellen omdat er afwijkingen van de wettelijke vereisten zijn geconstateerd bij bepaalde automodellen. Volgens justitie hebben tekortkomingen in de ontwikkelingsafdeling van Porsche ertoe geleid dat niet voorkomen werd dat er sinds 2009 ongeoorloofde software in wagens geïnstalleerd kon worden. Volkswagen kreeg vorig jaar een boete van 1 miljard euro voor dezelfde overtreding.

Het merk heeft geen beroep ingesteld tegen de straf. Volkswagen had onlangs al een voorziening opgenomen omdat het rekening hield met een fikse straf.

Dieselschandaal

In 2015 kwam het groot dieselschandaal aan het licht bij het Duitse autoconcern, waar ook merken als Audi en Skoda onder vallen. Volkswagen bleek uitstootwaarden van dieselmotoren te hebben gemanipuleerd bij emissietests. De Duitsers trokken al tientallen miljarden uit voor schikkingen, boetes en schadevergoedingen als gevolg van het schandaal. Ook bij branchegenoten lopen onderzoeken naar mogelijke fraude op dit vlak.