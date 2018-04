Pornoster dient 2de klacht in tegen Trump

Porno-actrice Stormy Daniels heeft bij een federale rechtbank in New York een nieuwe klacht ingediend tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Zo heeft haar advocaat Michael Avematti berichten in meerdere Amerikaanse media bevestigd.

Daniels, wiens echte naam Stephanie Clifford is, zegt dat zij in 2006-2007 een seksuele affaire met Trump heeft gehad, dus vooraleer hij president was. Zowat vijf jaar later, nadat zij een interview aan een roddelblad had gegeven, waarschuwde een onbekende man op een parkeerplaats in Las Vegas haar dreigend dat zij beter kon zwijgen.

Robotfoto

Eerder deze maand pakte de 39-jarige vrouw uit met een soort robotfoto van die man. Op 8 april liet Trump zich daaromtrent in een tweet laagdunkend uit.

75.000 dollar

Daniels heeft de president nu vanwege die tweet aangeklaagd voor laster. Ze meent, gezien Trump op Twitter zowat 50 miljoen volgers heeft, meer dan 75.000 dollar schade te hebben geleden.

Tweede klacht

Het is reeds haar tweede klacht tegen het staatshoofd. In een eerste voor een rechtbank in Los Angeles, ook gericht tegen Trump's persoonlijke advocaat Michael Cohen, gaat het erom een vertrouwelijke verbintenis te verbreken die zij kort voor de presidentsverkiezingen had ondertekend en waarbij zij in ruil 130.000 dollar had ontvangen.

De actrice voert aan dat de verbintenis geen waarde heeft omdat Trump zelf ze niet heeft ondertekend. Cohen zegt alleen omtrent de deal te hebben onderhandeld en het geld uit eigen zak te hebben betaald.