Pompeo op weg naar Noord-Korea

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is op weg naar Noord-Korea. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd. Pompeo zal er hooggeplaatste Noord-Koreaanse functionarissen ontmoeten met het oog op de geplande top tussen Trump en Kim Jong-un.

Pompeo zal "binnen zowat een uur" in Noord-Korea zijn, kondigde Trump aan omstreeks 20.20 uur (Belgische tijd) in de marge van zijn persconferentie over het Amerikaanse vertrek uit de Iran-deal.

Het is niet de eerste keer dat Pompeo naar Noord-Korea trekt. Tijdens het afgelopen paasweekend bezocht de huidige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, toen nog in hoedanigheid van CIA-baas, in het grootste geheim de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Pyongyang. Volgens de krant The Washington Post moest Pompeo in Noord-Korea de basis leggen voor de geplande gesprekken tussen Trump en Kim over het kernprogramma van Pyongyang, die voor het begin van juni zouden plaatsvinden.

Lees meer: Pompeo had "goed gesprek" met Kim Jong-un