Pompeo begonnen aan trip Midden-Oosten

De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is aangekomen in de Saoedische hoofdstad Riyad. Het is de eerste stop van een driedaags bezoek in het Midden-Oosten aan Amerikaanse bondgenoten, nadat hij gisteren al een ontmoeting had met vertegenwoordigers van de NAVO-lidstaten in Brussel.

Pompeo brengt een bezoek aan Saoedi-Arabië, Israël (twee tegenstanders van Iran) en Jordanië, onder meer om er het nucleair akkoord met Iran te bespreken. De minister werd in Riyad ontvangen door zijn Saoedische ambtgenoot Adel al-Jubeir, de Saoedische ambassadeur voor de VS en broer van de Saoedische kroonprins, Khalid bin Salman en de Amerikaanse zaakgelastigde Christopher Henzel.

Nucleair akkoord

Pompeo zal na een bijeenkomst met al-Jubeir ook een onderhoud hebben met kroonprins Mohammed bin Salman. De Amerikaanse president Donald Trump, een fervent tegenstander van het in 2015 afgesloten Iraans nucleair akkoord, moet tegen 12 mei beslissen of hij al dan niet opnieuw Amerikaanse sancties tegen Iran invoert. Nieuwe sancties zouden de facto betekenen dat Washington een kruis maakt over het nucleaire akkoord. Pompeo verklaarde dat Trump nog geen beslissing nam, maar stelde ook dat Trump wellicht niet in de deal blijft als de tekortkomingen aan het nucleaire akkoord niet uit de weg geruimd worden.

Persoonlijk doel

Pompeo, die donderdag de eed aflegde als de zeventigste Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, wil met zijn bezoek ook een persoonlijk doel bereiken. Hij wil aan de wereld laten zien dat de Amerikaanse diplomatie er weer staat met de steun van de president, na het plotse en brutale ontslag van Rex Tillerson in maart. Die laatste was er nooit in geslaagd om de sympathie van de president voor zich te winnen.

