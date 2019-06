Politie zoekt in en rond zee in Byron Bay naar Théo en vindt 'kampplaats'

"Vandaag is er ook aan en in de zee in Byron Bay naar Théo gezocht", zegt Cathérine Moerkerke vanuit Byron Bay in Australië, waar ze de zoektocht naar de vermiste rugzaktoerist Théo Hayez op de voet volgt. "En er is een kampplaats gevonden waarvan ze het bestaan nog niet kenden", zegt ze nog. De Belgische jongen is intussen al twintig dagen vermist.

Op de vraag of er aanwijzingen waren voor de politie om aan zee naar Théo te zoeken, geeft Cathérine als antwoord dat ze de piste moésten onderzoeken. “Het gebeurt heel vaak dat mensen de kracht van de zee en de golven hier onderschatten en het water in gaan, overdag en ’s nachts”, verduidelijkt Cathérine. Ze vertelt dat er in Byron Bay op het strand vaak nachtelijke feestjes zijn, “waar mensen onder invloed raken, veel drinken en drugs nemen en dan wenden ze zich gewoon in het water en raken ze in de problemen”, klinkt het. “En niet te onderschatten: hier zitten behoorlijk veel haaien”, voegt ze er nog aan toe. Volgens Cathérine was het dus een spoor dat de politie moest volgen. Voorlopig zonder succes.

Kamp gevonden?

Volgens Cathérine heeft de politie intussen wel een mogelijk aanknopingspunt gevonden. "De politie zou een kampplaats ontdekt hebben in de bossen rond de baai, een kampplaats waar ze het bestaan nog niet van af wisten", aldus Cathérine. Die info is afkomstig van een bron die dicht bij de speurders staat, maar het nieuws is dus niet bevestigd door de politie zelf, voegt Cathérine nog toe. "Maar als dat effectief zo is, is het een spoor dat ze zeker gaan volgen. Ze hopen dat het nieuwe zal opleveren."

