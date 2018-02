Politie wil Netanyahu laten vervolgen

De Israëlische politie heeft haar onderzoek naar de vermeende corruptie van eerste minister Benjamin Netanyahu afgerond en beveelt een vervolging aan. Uit het onderzoek zou blijken dat er voldoende aanwijzingen zijn dat hij in minstens twee dossiers schuldig is aan passieve corruptie en misbruik van vertrouwen, zo melden verschillende Israëlische media onder aanhaling van de politie. De oppositie vraagt zijn ontslag.

De politie zou Netanyahu reeds op de hoogte hebben gebracht van haar conclusies. Over een concrete beslissing in het dossier moet het openbaar ministerie nog communiceren. Netanyahu beweert immers nog steeds dat hij onschuldig is.

Niet aftreden

Bronnen in zijn omgeving laten weten dat de regeringsleider, ook mocht hij officieel worden vervolgd, niet zal aftreden. Netanyahu wordt al langer verdacht van corruptie en staat daardoor erg onder druk.

Volgens berichten in Israëlische media zou de bevriende Israëlische Hollywood-producent Arnon Milchan Netanyahu en zijn vrouw Sara voor vele honderduizenden Shekel (vier Shekel is één euro) aan sigaren en champagne hebben geschonken. Dat betrof illegale schenkingen. Als tegenprestatie zou Netanyahu de producent geholpen hebben bij het verkrijgen van een nieuw visum voor de Verenigde Staten.

Positieve berichtgeving

Daarenboven zou Netanyahu onrechtmatig invloed hebben gehad op de mediaberichtgeving in zijn land. Hij zou in een deal met een mediamagnaat afgesproken hebben dat de regeringskritische krant Jediot Achrodit positiever zou berichten. Israëlische media verspreiden verschillende gesprekken die daarover hebben plaatsgevonden.

Oppositie: “Aftreden”

Vertegenwoordigers van de Israëlische oppositie hebben het ontslag van Netanyahu gevraagd. “Een corrupte tiran zonder grenzen waarvan de politie zegt dat hij zich schuldig maakt aan verschillende vormen van corruptie, kondigt aan dat hij niet zal vertrekken”, zegt Shelly Yajimovich, afgevaardigde van de Zionistische Unie volgens de Times of Israël. “Ga weg, ga weg, corrupte man.” Ze roept de meerderheidspartijen op om te stoppen Netanyahu te helpen en “hem niet toe te laten zijn ambt verder te zetten”.

Ook een afgevaardigde van de arbeiderspartij Eyal Ben-Reuven vraagt het onmiddellijk ontslag van Netanyahu en meent “dat Israël een leider nodig heeft met propere handen en die enkel toegewijd is aan de noden van het land”.

Meerderheid: “Staatsgreep”

Leden van de meerderheid, zoals de minister voor Toerisme Yariv Levin, verdedigen de eerste minister en noemen de aantijgingen “een poging tot staatsgreep”. “De politie deed alles om Netanyahu te beschuldigen. Naar mijn gevoel is dat een onwettelijk proces dat elke democratie ter wereld in gevaar zou brengen”, besloot David Amsalem van de Likud-partij, de partij van premier Netanyahu.