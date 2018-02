Politie valt binnen bij vertrouwelingen Zuma

Een Zuid-Afrikaane elite-eenheid van de politie is vanochtend binnengevallen in de villa van de controversiële Gupta-familie in Johannesburg. Verschillende leden van die zakenfamilie worden verdacht van corruptie. De Gupta's staan bekend om hun nauwe banden met Jacob Zuma, de Zuid-Afrikaanse president. Gisteren vroeg het bestuur van regeringspartij Zuma om op te stappen, maar hij ging daar (nog) niet op in.

De inval door de zogenaamde Hawks, een politie-eenheid die zich focust op de strijd tegen corruptie, kadert in een onderzoek naar verduistering en corruptie. "Dit is een plaats delict", aldus een politieagent aan Reuters.

Groot schandaal

Het schandaal staat in Zuid-Afrika bekend onder de naam "State Capture", omdat de drie Gupta-broers Ajay, Atul en Tony door hun invloed op Zuma erin zouden geslaagd zijn het beleid van de president mee te sturen. Zowel de president als de broers ontkennen die aantijgingen. "Het gaat om een heel ernstig onderzoek", aldus een woordvoerder van de Hawks. "Dit is geen spelletje: zij die verantwoordelijk zijn voor de zogenaamde 'state capture', zullen die verantwoordelijkheid moeten opnemen."

De plaatselijke media melden dat zeker één Gupta-broer en een medewerker van de familie gearresteerd werden. Andere familieleden zouden in onderhandeling zijn om zichzelf over te geven. In een communiqué melden de Hawks dat drie mensen opgepakt werden, en dat van twee anderen verwacht wordt dat ze zichzelf overgeven.

Strijd tegen corruptie

Het onderzoek loopt al maanden, maar deze stap geeft aan dat de liefde tussen Zuma en diens opvolger Cyril Ramaphosa definitief voorbij is. De in december verkozen partijleider stelde de strijd tegen corruptie centraal in zijn verkiezingscampagne. Dit manoeuvre lijkt erop te wijzen dat Ramaphosa nu snel wil handelen.

In het overleg tussen het ANC-bestuur en Zuma, maandag, had de president een overgangstermijn van drie tot zes maanden gevraagd, maar het partijbestuur wilde daar niet op ingaan omdat het van mening is dat de integriteit van de instellingen dringend hersteld moet worden.