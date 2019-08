Politie Texas voert zwarte man mee aan touw

De politie van Texas heeft zich geëxcuseerd nadat er een foto is opgedoken van twee blanke agenten te paard die een zwarte aan de hand van een touw verder leiden. Op de beelden van dat incident kwam heel veel kritiek.

De commissaris van Galveston zei dat de techniek in sommige situaties wel gebruikt kan worden, maar dat de agenten dat nu heel verkeerd hebben ingeschat.

Op sociale media legden mensen meteen de link met de periode van slavernij. Maar volgens de politie was de man niet vastgebonden met het touw. "Hij heeft handboeien aan en het touw hangt daaraan vast", klinkt het.

"We begrijpen de negatieve perceptie van deze actie en zijn ervan overtuigd dat we best stoppen met deze techniek te gebruiken", klinkt het.