Politie schiet man neer die dreigt met bom in Centraal Station Malmö

In het Centraal Station in de Zweedse stad Malmö heeft de politie een man neergeschoten die gedreigd zou hebben een bom te laten ontploffen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, het stationsgebouw is volledig ontruimd. De ontmijningsdienst onderzoekt de tas van de man.

De precieze omstandigheden zijn voorlopig nog onduidelijk, maar de man zou in het stationsgebouw ‘Fuck the police’ geroepen hebben en gedreigd hebben dat hij een bom in zijn tas had. Hij werd door aanwezige agenten aangemaand zich over te geven, maar bleef zich bedreigend gedragen. Op getuigenbeelden is te zien hoe hij de politie probeert aan te vallen. De politie vuurde uiteindelijk drie schoten af, de man raakte daarbij gewond.

Het stationsgebouw werd na de schietpartij volledig geëvacueerd en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Boven het gebouw cirkelen helikopters, en ook de ontmijningsdienst is ter plaatse om de tas en rugzak van de man te onderzoeken en te controleren of hij geen andere objecten bij zich had. Een van de tassen zou al gecontroleerd tot ontploffing zijn gebracht.

Er vielen buiten de verdachte geen andere gewonden. Of het ging om een terroristische dreiging is nog niet duidelijk. De politie geeft later meer uitleg op een persconferentie.