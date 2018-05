Politie schiet man met bijl neer

In Schiedam, in Nederland, heeft de politie een man met een hakbijl neergeschoten. De man stond op zijn balkon met een hakbijl te zwaaien. De politie probeerde eerst nog op hem in te praten. Toen dat niet lukte is een arrestatieteam zijn woning binnengevallen. Daarop werd de man neergeschoten. Het gaat om een Syriër van 26. Waarom hij met een hakbijl stond te zwaaien is niet duidelijk.

De neergeschoten man was bekend bij verschillende hulpinstanties. "Dit is echter een escalatie die we niet hebben zien aankomen. We gaan de komende tijd in de volle breedte onderzoek doen naar het gebeurde", zei de burgemeester. De zwaargewonde politiehond is inmiddels overleden.

Foto: archief