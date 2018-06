Politie met man en macht op zoek naar doodrijder Pinkpop

Bij een aanrijding tussen een bestelwagen en een groep voetgangers in Landgraaf, in Nederlands-Limburg, is een dode gevallen en zijn drie voetgangers zwaargewond geraakt. Dat meldt de lokale politie. De bestuurder van de bestelwagen pleegde vluchtmisdrijf.

Het incident gebeurde rond 4 uur vanmorgen op de Mensheggerweg in de buurt van Camping B van Pinkpop, het muziekfestival dat afgelopen weekend plaatsvond in Landgraaf. Volgens de politie liepen de voetgangers op straat toen ze werden aangereden door het busje. Een traumahelikopter is ingezet voor de verzorging van de gewonden. De politie is nog op zoek naar het busje.

Rond 04.00 uur aanrijding tussen busje met vier personen op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Er zijn drie personen zwaargewond en een persoon is hierbij overleden. Weg blijft voorlopig afgesloten in verband met technisch onderzoek politie. Het betrokken busje wordt nog gezocht. — Politie Limburg (@PolLimburg) 18 juni 2018

Volgens getuigen is de straat volledig afgezet, en waren er verschillende ambulances ter plaatse.

Straat is afgezet ivm aanrijding busje en voetgangers. Veel politie en ambulances aanwezig. Enkele bezoekers huilend zien weglopen. #pp18 pic.twitter.com/oKCLJPh2RC — Karlijn Houterman (@khouterman) 18 juni 2018

De drie zwaargewonde slachtoffers zijn naar ziekenhuis in Heerlen en in Maastricht gebracht. Meerdere getuigen zeggen dat de bus mogelijk is doorgereden met een lekke band. Om de bus en de bestuurder zo snel mogelijk te vinden is ook een Burgernet-bericht uitgestuurd. Dat bericht meldt dat het witte busje mogelijk een Fiat Doblo is, met ‘257’ in de nummerplaat. Intussen kwamen er al enkele tips binnen, die worden onderzocht.

De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken of het gaat om een ongeluk of om opzet. De weg blijft voorlopig afgesloten voor technisch onderzoek. Bij het onderzoek wordt onder meer een politiehelikopter ingeschakeld. Ook de Belgische en Duitse politie zoeken mee naar de bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde.

De organisatie van Pinkpop liet via Twitter weten zwaar geschokt te zijn en betuigt haar medeleven aan de slachtoffers en hun familie. Ook de burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf heeft de plek van het ongeval vanmorgen bezocht. Hij kon niet vertellen hoe het gaat met de drie zwaargewonde slachtoffers.

Vanochtend vroeg heeft een voertuig op de openbare weg (Mensheggerweg) 4 mensen aangereden. Hierbij zijn slachtoffers gevallen waaronder een dodelijk slachtoffer. De organisatie van @pinkpopfest is diep geschokt en leeft mee met de slachtoffers en familie. Meer informatie volgt. — Pinkpop festival (@pinkpopfest) 18 juni 2018

Ondertussen ontwaken ook de festivalgangers op de camping vlakbij de plaats waar het ongeluk gebeurde. Velen van hen zijn zich nog niet bewust wat er vannacht gebeurde. Anderen werden wakker door het lawaai van de traumahelikopter. "Ik wist meteen dat er iets mis was en ben naar de uitgang gelopen. Ook de beveiliging was duidelijk onder de indruk", zegt festivalganger Jelle Gunneweg aan NOS.

De gemeente Landgraaf heeft een noodnummer ingesteld voor mensen die vragen hebben over de aanrijding. Dat nummer is +31 251 26 09 60.