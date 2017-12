Politie doodt man na valse noodoproep

In de Amerikaanse staat Kansas is een man door de politie doodgeschoten nadat een grappenmaker de politie op zijn huis had afgestuurd. Dat heeft commissaris Troy Livingston bevestigd. Volgens een lokale krant is het slachtoffer een 28-jarige vader van twee kinderen.

Een flauwe grappenmakker belde gisteravond het noodnummer 911 met de boodschap dat hij zijn vader had neergeschoten en zijn moeder en broertje onder schot hield. Hij dreigde er ook mee zijn huis in brand te steken en gaf een vals adres op: dat van Andrew Finch. De politie stuurde daarop meteen de bijzondere eenheden, het SWAT-team, naar de bewuste woning.

“Nachtmerrie”

De bewoner verscheen in de deuropening en de politie vroeg hem zijn handen in de lucht te steken. Hij gehoorzaamde, maar deed zijn handen even later terug naar beneden en daarna weer naar boven, waarna een agent het vuur opende omdat hij dacht dat het slachtoffer een geweer vasthield. De man overleed ter plekke.

"Dit incident is een nachtmerrie voor alle betrokkenen", reageert commissaris Livingston. "Als de valse noodoproep niet was gebeurd, dan waren wij niet op die plaats geweest."

Swatting

Dergelijke valse telefoontjes, ook wel 'swatting' genoemd, gebeuren wel vaker in de VS. Flauwe grappenmakers bellen de nooddiensten en sturen ze naar een woning, in de hoop dat een SWAT-team er een inval zal doen.

Foto: Archief