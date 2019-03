Politie corrigeert burgemeester Utrecht: Drie verdachten wel nog in de cel

In tegenstelling tot wat de Utrechtse burgemeester Jan Van Zanen eerder dinsdagochtend tegen de NOS gemeld heeft, zitten de drie verdachten van de schietpartij in Utrecht wel nog vast. Dat meldt de politie.

"Wat betreft de drie verdachten die zijn aangehouden in verband met het schietincident aan het #24oktoberplein in #Utrecht. Deze drie personen zitten nog vast en zijn nog altijd verdachte", zo klinkt het in een tweet van de politie.

Eerder had de burgemeester tegen het Nederlandse Radio 1 gezegd dat twee verdachten waren vrijgelaten.