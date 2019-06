Politie bevestigt: "We blijven zoeken naar Théo"

De politie van Australië geeft de zoektocht naar onze vermiste landgenoot Théo Hayen (18) niet op. Dat zeggen ze aan VTM NIEUWS. "We herbekijken dit weekend al het bewijs en beslissen op basis daarvan waar we volgende week zullen zoeken."

Eerder vandaag deden geruchten de ronde dat de politie de zoektocht naar Théo staakte, maar dat ontkracht de politie nu. "Ook vandaag hebben we nog met duikers gezocht naar Théo", klinkt het. Dit weekend zal er - net als andere weekends - niet fysiek gezocht worden naar Théo, maar wordt al het bewijs bij elkaar gelegd.

De politie is naar eigen zeggen ''verbijsterd'' over deze vermissing, vooral omdat er geen enkele verklaring voor lijkt te zijn.

Théo verliet in de avond van 31 mei een bar en is door een camera vastgelegd op weg naar zijn logement in Belongil Beach aan de noordkant van Byron Bay. Daarna ontbreekt elk spoor. Hij is intussen al drie weken vermist.