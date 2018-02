Polen: 8 mensen doodgevroren

In Polen zijn bij ijzige temperaturen sinds vrijdag acht mensen gestorven. Daarmee steeg het aantal doden door de koude sinds november naar 48. In het weekeinde waren de temperaturen in delen van het land naar 20 graden onder nul gedaald. De Poolse autoriteiten waarschuwden ook vandaag voor aanhoudende vriestemperaturen en riepen de bevolking op vooral daklozen en bejaarde mensen te helpen, die bijzonder door de koudegolf bedreigd worden.

Griekenland

Het koudefront heeft vandaag ook het noorden van Griekenland bereikt. In de regio rond de havenstad Thessaloniki werd lichte sneeuwval gemeld. Vele vluchten naar Thessaloniki waren gisteren al geannuleerd. Vele wegen in de Noord-Griekse provincie Macedonië waren enkel met sneeuwkettingen berijdbaar, aldus de Griekse omroep ERT. De scholen in vele provincies in het noorden van Griekenland bleven gesloten.

In het zuiden van het land steeg het kwik echter naar voorjaarstemperaturen van rond de 15 tot 16 graden Celsius, aldus de weerdiensten. Op Kreta werden nog hogere temperaturen verwacht.

Bulgarije

Een zware winterstorm speelde het verkeer in Bulgarije parten. Vrachtwagens bleven in de sneeuw steken en blokkeerden het verkeer op de E79 in het noordwesten van het land. Ook de snelweg van Sofia naar Burgas aan de Zwarte Zee ondervond veel hinder, aldus de tv-zender bTV.

In enkele afgelegen gebieden bleven de scholen dicht. Wegens de storm was er op vele plaatsen hoop opgewaaide sneeuw. De autoriteiten kondigden de hoogste waarschuwingssignalen af voor gevaarlijke weersomstandigheden.

Sofia

In de Bulgaarse hoofdstad Sofia heerste verkeerschaos. Vliegtuigen konden op de luchthaven van de hoofdstad niet tijdig opstijgen. De sneeuw kon kon van de meeste banen en parkings niet meer geruimd worden. Burgemeester Jordanka Fandakova riep de inwoners op om de auto zoveel mogelijk te laten staan.

Foto: Archiefbeeld.