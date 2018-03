Poetin: "Zege is teken van hoop"

Voor enkele honderden aanhangers vlakbij het Kremlin in het centrum van Moskou heeft Vladimir Poetin zijn verwachte, maar ongemeen grote verkiezingsoverwinning beschreven als een teken van "vertrouwen en hoop" van de Russische bevolking. "Ik zie in (mijn zege) het vertrouwen en de hoop van ons volk. We zullen hard werken, op een verantwoorde en doeltreffende manier", zei de president.

"Jullie zijn ons team. Ik ben lid van jullie team en allen die vandaag hun stem hebben uitgebracht, zijn leden van dit team", luidde het nog.

Met net geen helft van de stemmen geteld, draait Poetins score rond de 75 procent. Dat is het beste resultaat uit Poetins carrière.

Patriottistische gevoelens

Dat zoveel Russen zijn opgedaagd om hun stem uit te brengen, iets wat niet werd verwacht wegens het "gebrek aan spanning", is volgens Andrej Kondratsjov, woordvoerder van Poetins campagneteam, indirect aan het Russofobe optreden van het Westen te danken. De verbale oorlog