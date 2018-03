Poetin wint met ruim 76 procent

Vladimir Poetin blijft zes jaar extra aan de macht nadat alle stemmen van de Russische presidentsverkiezingen zijn geteld. Met 76,67 procent is het de grootste overwinning ooit voor Poetin. “Poetin heeft Rusland als sterk land afgezet tegen de rest van wereld, en dat kunnen de Russen appreciëren”, zegt VTM NIEUWS-journalist Carolien Van Nunen.

De oppositie stelde zich wel opnieuw vragen bij de geldigheid van de verkiezingen. Zo zouden verschillende mensen meer dan één keer hebben gestemd en zou er ook andere fraude zijn gepleegd.

Honderd jaar

Poetin is nu al de langst regerende leider van Rusland sinds Stalin, en blijft nog zeker tot 2024 aan de macht. Toch heeft hij uitgesloten dat hij voor de rest van zijn leven aan de macht blijft. “Luister eens, ga ik hier echt blijven zitten tot ik honderd jaar oud ben? Nee”, vertelde Poetin gisterenavond aan journalisten.

Oppositie

In totaal waren er acht kandidaten voor het presidentschap, maar zijn grootste tegenstander Alexei Navalny mocht niet deelnemen, en dus lag de uitkomst al zo goed als vast. “Ik zie in dit resultaat het vertrouwen en de hoop van het volk”, zei Poetin in zijn overwinningsspeech.

67 procent van de Russen trok gisteren naar de stembus, al duiken er geruchten op dat sommigen onder hen zouden betaald zijn om te gaan stemmen.