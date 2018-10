Poetin wil Trump ontmoeten op 11 november in Parijs

De Russische president Poetin wil zijn collega Donald Trump op 11 november ontmoeten in Parijs. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn ontmoeting met de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton, in Moskou. Trump heeft zaterdag het kernwapenverdrag tussen de VS en Rusland opgezegd. Daardoor dreigt een nieuwe wapenwedloop.

Het is nog maar de vraag of de ontmoeting effectief zal doorgaan. "Ik moet niet met hem spreken. Ik verbreek het akkoord, omdat zij het akkoord geschonden hebben. Ik verbreek het akkoord", zei Trump eerder nog. Hij trok zaterdag de stekker uit het kernwapenakkoord met Rusland en hij leek niet van plan daar op terug te komen.