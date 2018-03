Poetin: "Tevreden met elk resultaat dat mij vierde mandaat oplevert"

De Russische president Vladimir Poetin zal tevreden zijn met elk resultaat dat hem een vierde mandaat oplevert. Dat heeft hij gezegd nadat hij in Moskou zijn stem uitbracht. Hij is ervan overtuigd dat hij het juiste programma heeft voor Rusland, klonk het ook.

Toen hem gevraagd werd welk verkiezingsresultaat hem tevreden zou stellen, antwoordde Poetin: "Dat maakt niet uit, zo lang het mij het recht geeft om de functie van president uit te voeren". "Ik ben ervan overtuigd dat het programma dat ik voor het land voorstel, het juiste is", aldus Poetin nog, die zijn stem zoals steeds uitbracht in de Academie van Wetenschappen in Moskou.

Navalny Verwacht wordt dat Poetin ongeveer zeventig procent van de stemmen haalt, en dus zeker tot 2024 aan de macht blijft in Rusland. Poetins voornaamste opposant Aleksej Navalny mocht door gerechtelijke veroordelingen niet deelnemen aan de verkiezingen. Hij riep zijn aanhangers op om de stembusgang te boycotten.

Opkomst De verkiezingsautoriteiten lieten alvast weten dat de opkomst op het oostelijke schiereiland Kamtsjatka in de eerste zeven uur van de verkiezing 54,1 procent bedroeg, tegenover 46,1 procent in 2012. En ook in het Siberische gebied Irkoetsk werd een stijging van 6 procentpunt genoteerd. Bij de verkiezingen van 2012 bedroeg de opkomst 64 procent.

De stembussen gingen gisteren (Belgische tijd) al open in het oosten van Rusland. Het einde van de verkiezingen is voorzien voor 19.00 uur onze tijd, wanneer de stembureaus sluiten in Kalingrad, in het westen van het land. Daarna worden de eerste resultaten verwacht.

