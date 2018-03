Poetin opnieuw verkozen tot president

Vladimir Poetin is opnieuw verkozen tot president van Rusland. In de exitpolls haalt hij 73,9 procent van de stemmen.

21 procent van de stemmen is al geteld en volgens die eerste resultaten zou Poetin 72 procent van de stemmen halen. Dat is bijna tien procent meer dan bij de vorige verkiezingen in 2012 en ook meer dan hij zelf vooropgesteld had. Hij wilde namelijk zeventig procent van de stemmen halen.

De opkomst lijkt alvast hoger te liggen dan bij de vorige presidentsverkiezingen. Om 17.00 uur plaatselijke tijd maakte de centrale kiescommissie gewag van een opkomst van meer dan vijftig procent.

Poetin had zeven uitdagers, maar eigenlijk maakte niemand echt enige kans. De meest opvallende tegenkandidaat was zonder twijfel Ksenia Sobtsjak. Met haar 36 jaar was de presentatrice en journaliste de jongste kandidaat sinds 2004.

Aan het einde van zijn vierde termijn zal Poetin bijna een kwarteeuw aan de macht zijn in Rusland. Alleen Stalin deed nog beter.

Teleurstelling voor Navalny

De hoge opkomst is een teleurstelling voor Aleksandr Navalny, de pro-Westerse kandidaat die door een veroordeling wegens financieel gesjoemel niet aan de verkiezingen kon deelnemen. Navalny had zijn aanhangers gevraagd de stembusgang te boycotten. In de peilingen was de zelfverklaarde corruptiejager goed voor twee tot drie procent van de stemmen.