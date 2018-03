Poetin: "Niemand kan onze nieuwe raket stoppen"

De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt voor een nieuw type nucleaire raket dat zijn land heeft ontwikkeld. Dat deed hij in zijn jaarlijkse State of the Union. “De raket is door geen enkel land te stoppen en heeft een eindeloos bereik”, klonk het.

“Niemand wilde luisteren naar Rusland, hoewel we een nucleaire grootmacht zijn. Luister nu toch maar naar ons”, dreigde Poetin. De nieuwe supersonische raket kan volgens Rusland door geen enkel antiraketsysteem ter wereld uitgeschakeld worden. Ze zou vrijwel elke plek op aarde kunnen treffen.

Verdediging

Poetin benadrukte wel dat de raket niet ingezet zal worden om een land aan te vallen. Ze zal alleen dienst doen als verdedigingsmiddel. Zo wil Rusland “de wereldvrede garanderen”.

Verder vertelde de Russische president dat zijn land kleine kernkoppen aan het bouwen is voor kruisraketten. Rusland test op dit moment ook al drones die onder water kernwapens kunnen vervoeren, zei Poetin.

Armoede

Het ging in de jaarlijkse toespraak van Poetin ook over de armoede in zijn land. Die wil hij de komende zes jaar halveren. Zes jaar is de duur van een nieuw mandaat als hij op 18 maart de presidentsverkiezingen wint.

Hij beklemtoonde dat het aantal mensen dat door armoede is getroffen, van 42 miljoen in 2000 naar momenteel nog 20 miljoen is gedaald. "Iedereen is voor ons van belang", zei de president nog. Hij wil dat de werkgelegenheid wordt opgetrokken. Het welzijn van de burgers moet de meetlat van het beleid zijn, klonk het.