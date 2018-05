Poetin: “Neerhalen MH17 niet door Russische raket”

De Russische president Vladimir Poetin heeft verzekerd dat de raket die in 2014 boven het oosten van Oekraïne vlucht MH17 van Malaysia Airlines heeft neergehaald "uiteraard niet" Russisch was. Poetin gaat daarmee in tegen de conclusies van internationale onderzoekers.

Toen hem tijdens een economische conferentie in Sint-Petersburg werd gevraagd of de raket Russisch was of niet, zei Poetin: "natuurlijk niet". “Ik wil graag herhalen dat er verschillende theorieën bestaan, waaronder eentje dat een raket door het Oekraïense leger werd afgeschoten. Maar ik herhaal ook opnieuw: er is geen enkele finale conclusie die we kunnen maken en die zal er niet komen zolang wij geen deel uitmaken van het onderzoek."

Geen deel van commissie

Poetin verwijst daarmee naar de ban van Rusland in de commissie die de feiten onderzoekt. Hij meent dat de argumenten die Rusland aanreikt om het tegendeel te bewijzen steeds door de commissie worden afgewezen.

Lees ook: MH17: Nederland stelt Rusland aansprakelijk