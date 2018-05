Poetin legt opnieuw eed af als president

Vladimir Poetin heeft vandaag in het Kremlin in Moskou voor de vierde keer de eed afgelegd als president van Rusland. Als hij deze vierde ambtstermijn uitzit, zal hij twintig jaar president zijn geweest. Geen enkele Russische politicus zat steviger in het zadel sinds Jozef Stalin.

Voor zowat vijfduizend gasten beloofde Poetin "het volk trouw te dienen", zoals de formule van de eed voorziet. "Ik beschouw het als mijn plicht en de zin van mijn leven om al het mogelijke te doen voor Rusland, nu en in de toekomst", zei hij na de eedaflegging met zijn hand op een uit 1996 daterende kopie van de Russische grondwet.

Twintig jaar

De 65-jarige Poetin beheerst de Russische politiek al achttien jaar. Zijn eerste twee termijnen duurden telkens vier jaar. Tussen 2004 en 2008 was Poetin premier, aangezien de grondwet bepaalt dat niemand langer dan twee ambtstermijnen president kan zijn. Zijn eerste termijn van zes jaar presidentschap startte in 2012.

Bij de presidentsverkiezingen van maart behaalde hij een recordscore van 77 procent van de stemmen. Zijn vierde ambtstermijn duurt tot 7 mei 2024.