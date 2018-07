Poetin laat Trump uur lang wachten

De Russische president Vladimir Poetin is bijna een uur te laat aangekomen voor zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in het presidentieel paleis in Helsinki. Poetins vliegtuig was te laat geland, waardoor Trump moest wachten.

Het zou geen toeval zijn dat Poetin te laat aankwam. "Voor een historische ontmoeting als deze kom je namelijk ruim op tijd", legt VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp uit, die de topontmoeting volgt vanuit Helsinki. "Poetin probeerde zo zélf in de belangstelling te komen. De voorbije dagen was Trump namelijk diegene die met alle aandacht ging lopen."

Ook aan het visuele aspect is gedacht. Poetin kwam aan met een nieuwe limousine, die zelfs iets groter is dan Trumps gepantserde wagen, ‘The Beast’.

Historische ontmoetingsplek

Helsinki is een historische ontmoetingsplek tussen oost en west. In 1975 ontmoette de Amerikaanse president Gerald Ford de Sovjet-leider Brezjnev in Helsinki. Het betekende een dooi in de Koude Oorlog.15 jaar later was het aan Amerikaans president George Bush en Sovjet-president Michail Gorbatsjov. De laatste topontmoeting was in 1997, met president Bill Clinton en de Russische president Boris Jeltsin.

