Poetin gaat nu ook op bezoek in Noord-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een bezoek aan zijn land, en Poetin zou dat aanbod onmiddellijk hebben aanvaard. Dat zegt het Noord-Koreaanse staatsagentschap KCNA.

Kim en Poetin hielden donderdag een vijf uur durende top in Vladivostok. Het was hun eerste ontmoeting. Volgens het agentschap verliep het onderhoud vriendschappelijk en in alle openheid.

In de marge van de top beschuldigde de Noord-Koreaanse leider de Verenigde Staten ervan van slechte wil te zijn geweest tijdens de mislukte tweede top tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump in Hanoi. Hij zei voorts dat "de situatie op het Koreaans Schiereiland en in de regio in een impasse zit en een kritiek punt heeft bereikt".

Een week geleden beschuldigde het Noord-Koreaanse regime de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo er al van bij te dragen tot een "slechte" sfeer. Pompeo werd door Pyongyang ook een gebrek aan "maturiteit" verweten. Noord-Korea vroeg de minister niet meer deel te nemen aan de onderhandelingen wanneer deze worden hervat, maar Pompeo zelf liet weten dat hij "nog steeds de leiding heeft over het team" van onderhandelaars.