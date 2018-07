Poetin en Trump willen vrede en stabiliteit

Tijdens een gezamenlijke persconferentie hebben de Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin aangegeven dat ze een constructief gesprek hebben gehad. "We moeten een nieuwe weg inslaan van vrede en stabiliteit", klonk het. Voor de persconferentie begon, voerde een man actie door het 'Nuclear Weapons Ban Treaty' in de lucht te steken. Hij werd door de veiligheidsdiensten uit de zaal gezet.

"De meeting van vandaag is het begin van een langdurig proces, waarbij we een sterkere dialoog willen met Rusland. Onze relatie met Rusland was nooit slechter maar dat eindigde vier uur geleden. Het was een zeer constructieve dag, de paar uurtjes dat we hebben samengezeten hebben we ingezien dat diplomatie en engagement noodzakelijk zijn. Onze meningsverschillen moeten stoppen”, zei Trump. “Ik kan geen beslissingen nemen over andere landen maar we moeten een nieuwe weg inslaan met vrede en stabiliteit.”

Russische inmening

Trump had het ook over de vermeende Russische inmening tijdens de presidentsverkiezingen in 2016. “Die boodschap wordt het best in persoon gebracht, want president Poetin is daar enorm mee begaan”, zei Trump. Poetin blijft elke inmenging ontkennen. "Ik moest herhalen wat ik al meermaals heb gezegd, ook tijdens onze persoonlijke contacten, dat de Russische staat zich nooit heeft ingemengd en ook zich niet zal inmengen in interne Amerikaanse aangelegenheden, zoals verkiezingsprocessen", aldus de Russische president. "Ik hoopte wel dat hij zou winnen."

Feiten

"Waarom denk je dat dat president Trump mij vertrouwt? Ik vertrouw hem. Hij verdedigt de Amerikaanse belangen, ik verdedig de Russische belangen. We moeten ons baseren op feiten, niet op onmiddellijke politieke belangen. Geef mij één feit dat bewijst dat er inmenging was. Dit is compeelt absurd."

Syrië

Daarnaast zei Trump ook dat de crisis in Syrië best kan worden aangepakt als de Verenigde Staten en Rusland samenwerken. “We hebben het potentieel om 100.000-den levens te redden”, zegt Trump. "We zullen niet toelaten dat Iran profiteert van onze succesvolle strijd tegen IS. Radicale islamterreur is een wereldwijde dreiging, we moeten daarover open communiceren en samenwerken om het probleem aan te pakken."

Nucleaire machten

Ook de meeting van president Trump met zijn Noord-Koreaanse ambtsgenoot Kim kwam tijdens het gesprek aan bod. "Ook president Poetin wil dit probleem beëindigen", zei Trump. "We zijn allebei grote nucleaire machten, het is in ieders belang dat we zorgen voor stabiliteit en wereldwijde veiligheid."

Opvolging

De meeting van vandaag was een begin maar moet opvolging krijgen. “We hebben een lange traditie van diplomatie en hadden vandaag een open dialoog, het is in het belang van beide landen dat we die verder zetten”, besloot Trump.

Daarna kregen de aanwezige journalisten de kans enkele vragen te stellen. de meeste vragen gingen over de Russische inmenging en het onderzoek van Robert Mueller daarover. Poetin besloot dat onderwerp door duidelijk te zeggen. "Enkel een rechtbank kan daarover beslissen."

Incidentje in perszaal

Voor aanvang van de persconferentie werd een man uit de zaal gezet die vlak voordien met een document zwaaide waarop stond 'Nuclear Weapons Ban Treaty', een verdrag van 7 juli 2017. De man had zich aangemeld als journalist van The National, maar het is nog onduidelijk wie hij echt is.