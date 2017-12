Poetin: "Bom in winkel was terreurdaad"

De explosie in een supermarkt in de Russische grootstad Sint-Petersburg was een terreurdaad. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd. Bij de ontploffing raakten dertien mensen gewond.

De explosie vond gisterenavond plaats in een supermarkt. Volgens het Russisch Nationaal Comité Terreurbestrijding ging het om een zelfgemaakte bom die was achtergelaten in een locker. Speurders hielden aanvankelijk alle pistes open, maar de Russische president laat er geen twijfel over bestaan. Hij zei vandaag dat het wel degelijk om een terreurdaad gaat.

Dertien mensen raakten bij de explosie gewond. Vijf van hen zijn er erg aan toe, zegt de stedelijke vicegouverneur voor sociale zaken Anna Mitjanina.

