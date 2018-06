Poetin beantwoordt vragen van het volk

Op dit moment beantwoordt de president van Rusland, Vladimir Poetin, in een televisieshow allerlei vragen van het volk. Meer dan twee miljoen Russen hebben vragen ingestuurd, maar de vragenstellers mogen niet naar de studio komen. En de lastige vragen, die speelt Poetin door naar lokale politici.

Het is een jaarlijkse gewoonte in Rusland, de president die vragen beantwoordt van het volk. Het is vandaag al de zestiende keer dat het Kremlin dit vragenuurtje organiseert.

Veranderingen

Voor die zestiende editie van de talkshow, zijn er een aantal grote vernieuwingen. Zo is er dit jaar geen live publiek meer, omdat de president dan meer vragen kan beantwoorden.

Anders dan andere jaren worden sommige vragen ook gewoon niet door de president beantwoordt, ze worden simpelweg doorgespeeld naar ministers of lokale politici.

De voorbije jaren beantwoordde Poetin meer dan zeventig vragen tijdens een meer dan vier uur durende show. Ook dit jaar was de interesse groot, zo'n twee miljoen vragen zijn ingediend via de telefoon, via sms of via sociale media.