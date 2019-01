In een buitenwijk van de Chileense hoofdstad Santiago de Chile is vandaag een poema aangetroffen in een boom. Het dier werd op zo’n vijftien meter hoogte gespot in Lo Barnechea, een rijke residentiële buurt die grenst aan het Andesgebergte, de natuurlijke habitat van de poema.Dierenartsen hebben het dier verdoofd, warop hij naar beneden is gevallen en op een matras is beland.