Pleeggezin schutter: "monster onder ons dak"

“Er leefde een monster onder ons dak en we wisten het niet.” Dat zeggen de pleegouders van Nikolas Cruz, de 19-jarige die zeventien mensen doodschoot in zijn voormalige school in Florida. Volgens hen gaf de jongeman een depressieve indruk, maar hadden ze dit bloedbad nooit zien aankomen.

De familie Snead nam de 19-jarige Nikolas Cruz in november in huis, nadat zijn adoptiemoeder was overleden en hij verder niemand meer had. Ze besloten om hem onderdak te geven omdat hun eigen zoon met de jongeman bevriend was.

In een interview aan de South Florida Sun Sentinel zeggen de pleegouders dat ze een erg depressieve indruk kregen van Cruz, maar dat ze niet de indruk hadden dat hij een moordraid ging uitvoeren. Volgens hen was hij terneergeslagen door de dood van zijn moeder en gaf hij een onvolwassen en ietwat eigenzinnige indruk, maar ging het de laatste tijd wel beter met hem.

Geen flauw idee

“Iedereen zegt dat ze het zagen aankomen, maar wij niet. Zo simpel is het”, zegt pleegvader James Snead, een veteraan en militair informatieanalist, daarover in de krant.

Ook de pleegmoeder zag het drama niet aankomen. “Er leefde een monster onder ons dak en we wisten er niets van. We hebben deze kant van hem nooit gezien." Zij nam de jongeman vijf dagen voor de schietpartij nog mee naar een therapeut, iets waar Cruz volgens haar ook voor openstond.

Geen vreemde indruk

Ook de avond voor de schietpartij en op de dag zelf leek er niet meteen iets aan de hand. Volgens de pleegouders gedroeg hij zich niet vreemder dan anders. Hij weigerde wel een lift naar school omdat het Valentijnsdag was en hij “niet naar school ging op Valentijnsdag”.

Kimberly Snead zag hem nog rond 10 uur bij hen thuis. Later die dag sms’te hij nog met haar zoon. Cruz vroeg hem in welk klaslokaal in Stoneman Douglas hij zat. In de namiddag drong hij die school binnen en schoot hij zeventien mensen dood. De zoon van Kimberly en James kon tijdens de schietpartij wegvluchten naar een naburige school.