Playmate getuigt over affaire met Trump

Een voormalige "playmate" van Playboy heeft een boekje opengedaan over een vermoedelijke affaire die ze had met president Donald Trump. In het artikel dat vrijdag in The New Yorker werd gepubliceerd, zegt ze ook dat ze geld heeft ontvangen om de affaire stil te houden.

Karen McDougal verklaarde aan het magazine dat ze Trump ontmoette op een feestje in de Playboy Mansion in Los Angeles in juni 2006 en kort daarna een affaire met hem begon, die negen maanden duurde. De onthullingen volgen slechts enkele dagen nadat Wall Street Journal berichtte dat de advocaat van Trump 130.000 dollar betaalde aan pornoster Stephanie Clifford ("Stormy Daniels") om te zwijgen over een vermeend seksueel avontuur met de president in juli 2006.

Exclusieve rechten

McDougal verklaarde dat ze met het boulevardblad National Enquirer in augustus 2016 was overeengekomen om de exclusieve rechten van haar verhaal te verkopen voor 150.000 dollar. Het verhaal werd echter nooit gepubliceerd, wat zou passen binnen de praktijk van "catch and kill". Met die techniek begraven tabloids verhalen om de persoon over wie ze gaan een gunst te verlenen. David Pecker, de voorzitter de uitgever van the Enquirer AMI, beschreef Trump eerder al als een "persoonlijke vriend".

In november 2016 berichtte de Wall Street Journal al over het akkoord. McDougal liet aan de New Yorker weten dat ze betreurt dat ze het contract ondertekende, maar dat ze ook vreesde voor repercussies als ze met het verhaal naar buiten zou komen.

"Fake news"

Donald Trump trouwde in 2005 met Melania, die in maart 2016 beviel van hun zoon Barron. Het Witte Huis ontkent het nieuws over de affaire, en bestempelt de berichten als "fake news”.