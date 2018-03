Playboymodel naar rechter na affaire Trump

Karen McDougal, een voormalig Playboy-model dat claimde dat ze een affaire met de Amerikaanse president Donald Trump had, is een rechtszaak gestart opdat ze haar verhaal kan doen. Ze sleurt het bedrijf voor de rechter dat de rechten op haar verhaal had gekocht, maar er dan geen woord over publiceerde. Dat bericht de krant The New York Times.

McDougal vervolgt het moederbedrijf van het boulevardblad National Enquirer, dat haar 150.000 dollar betaalde voor de exlusieve rechten op haar verhaal. Dat werd echter nooit gepubliceerd, wat zou passen binnen de praktijk van 'catch and kill'. Met die techniek begraven tabloids verhalen om de persoon over wie ze gaan een gunst te verlenen. David Pecker, voorzitter van de uitgever van the Enquirer AMI, beschreef Trump eerder al als een "persoonlijke vriend".

Affaire

De 'playmate' verklaarde in februari in The New Yorker dat ze Trump ontmoette op een feestje in de Playboy Mansion in Los Angeles in juni 2006 en kort daarna een affaire met hem begon, die negen maanden duurde. Ze verklaarde ook dat ze in 2016 was overeengekomen om de exclusieve rechten van haar verhaal te verkopen, maar dat ze dat betreurde.

Stormy Daniels

De onthullingen volgden slechts enkele dagen nadat de Wall Street Journal berichtte dat de advocaat van Trump 130.000 dollar betaalde aan pornoster Stephanie Clifford (beter bekend als Stormy Daniels) om te zwijgen over een vermeend seksueel avontuur met de president in juli 2006. Ook zij startte eerder deze maand een rechtszaak.

Trump ontkende de affaires. Beide vrouwen stellen dat de betrekkingen met wederzijdse instemming waren.