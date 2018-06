Plafond komt naar beneden: 9 gewonden

In China zijn zeker negen toeristen gewond geraakt toen een deel van het plafond naar beneden kwam. Op beelden is te zien hoe vooral mensen op een roltrap geraakt worden.

Het incident gebeurde in het bezoekerscentrum van de berg Hua Shan in de Chinese stad Huayin. De berg is enorm populair bij toeristen.

Op de beelden is ook te zien hoe omstaanders meteen hulp bieden en delen van het plafond verplaatsten. Even later komen ook de hulpdiensten ter plaatse om mensen vanonder het puin te halen.

Over de toestand van de slachtoffers is geen duidelijkheid.