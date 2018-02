“Pizza gezonder als ontbijt dan cornflakes”

Een Amerikaanse diëtiste meent dat een stuk pizza gezonder is dan veel soorten cornflakes. “Het bevat evenveel calorieën maar heel wat minder suikers en de proteïnen die pizza bevatten, zullen je langer op de been houden tijdens de voormiddag”, zegt Chelsey Amer.

De vergelijking gaat alleen op wanneer je de gesuikerde variant van cornflakes neemt. “Pizza is niet direct een ‘gezonde maaltijd’ maar als je er een kom gesuikerde granen tegenover stelt, is pizza een veel gebalanceerdere optie.”

Hoewel er meer vet in pizza zit, is het vooral het verschil aan suiker dat belangrijk is. “Je zal minder snel nood hebben aan snelle suikers en minder geneigd zijn om te gaan snoepen”, besluit ze.