Pippa Middleton bevallen van eerste kindje

De Britse Pippa Middleton is gisteren bevallen van een zoon. Dat heeft haar woordvoerder bevestigd. Opvallend is dat ook Meghan Markle en prins Harry gisteren bekend maakten dat ze in blijde verwachting waren.

Manlief James Matthews werd gisteren gespot aan het ziekenhuis, waar Kate Middleton ook eerder beviel van haar kinderen, met twee grote tassen in zijn handen. Van Pippa zelf was geen spoor te bekennen. De zus van Kate was afgelopen vrijdag nog aanwezig op het huwelijk van de Britse prinses Eugenie en Jack Brooksbank.

James Matthews (43) en Pippa (35) gaven elkaar anderhalf jaar geleden het jawoord. In april gonsde het van de geruchten dat ze hun eerste kindje verwachtten, maar het duurde tot juni voor Pippa het nieuws bevestigde.