Pijnlijk: Trump steunt "slachtoffers Toledo"

“Moge God diegenen die zijn omgekomen in Toledo zegenen.” Met die woorden betuigde president Trump gisteren zijn steun aan de slachtoffers van één van de twee zware schietpartijen die zondag hadden plaatsgevonden in de Verenigde Staten. Pijnlijk detail: die schietpartij vond plaats in Dayton, niet in Toledo.

Het is niet de eerste keer dat Trump zo’n blunder begaat. Eerder sprak hij ook al over “Pleasure” toen hij de schade na de zware bosbranden in het Californische stadje Paradise bezocht. En Apple-baas Tim Cook noemde hij “Tim Apple”.