Peuter van drie klimt uit raam van zevende verdiep

In New York was een peuter (3) al spelend aan de airconditioning aan het trekken in de kamer van zijn moeder. Na enkele minuten kwam de airconditioning los en kroop het jongetje door het raam. Zijn moeder was in alle staten wanneer ze haar zoon niet vond.

De peuter was op de stellingen aan het zevende verdiep tot bij het raam van de buurvrouw gekropen. De vrouw riep meteen de moeder die hem uiteindelijk weer naar binnen bracht. De peuter hield er niets aan over.

De buren belden de politie en de moeder kreeg de schuld omdat ze de airconditioning zelf had geïnstalleerd. Volgens haar had ze al verschillende keren gevraagd aan de eigenaar om de werken te doen, maar had ze al twee weken geen antwoord gekregen.