Peuter valt in neushoornverblijf in zoo Florida

In de zoo in Florida is gisteren een meisje van twee jaar oud in het verblijf van de neushoorns gevallen, zo berichten Amerikaanse media. Het kind werd, net als de moeder, naar het ziekenhuis gebracht maar zou geen zware verwondingen hebben opgelopen.

Het incident in de Brevard Zoo in Melbourne vond plaats tijdens een zogenaamde ontmoeting met de neushoorns, een educatieve sessie waarbij bezoekers dichtbij de dieren kunnen komen, afgescheiden door een hek. Blijkbaar is het kind door de spijlen gesukkeld.

Minstens één van de neushoorns zou het meisje hebben aangeraakt met zijn snuit, maar de peuter zou niet ernstig gewond zijn geraakt, zo blijkt uit een persbericht van de familie. Die vraagt om met rust te worden gelaten na "deze vermoeiende dag".