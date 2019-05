Peter Mayhew, Chewbacca uit 'Star wars' is overleden

Peter Mayhew, de acteur die Chewbacca speelde in de 'Star wars'-saga, is dinsdag op 74-jarige leeftijd thuis overleden in Texas. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt op zijn Twitteraccount.

Peter Mayhew werd in mei 1944 geboren in Londen. Hij viel met zijn 2,21 meter lengte op. In 1976 had hij zijn eerste filmrol beet, dankzij zijn lengte. Hij speelde toen een minotaurus in de film 'Sinbad and the eye of the tiger'.

Het volgende jaar kreeg hij van regisseur George Lucas de vraag om Chewbacca te spelen in de eerste film van 'Star wars'. Hij bleef de 'Wookie' spelen tot 'The awakening of the force' in 2015. Daarna moest hij door gezondheidsproblemen vervangen worden.