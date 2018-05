Peruanen op straat tegen abortus

In de Peruaanse hoofdstad Lima hebben duizenden mensen deelgenomen aan een nieuwe mars tegen abortus. Die werd georganiseerd door kardinaal en aartsbisschop van Lima Juan Luis Cipriani Thorne.

Aan de betoging namen verscheidene bekende figuren uit de religieuze en politieke wereld deel. Onder meer parlementsvoorzitter Luis Galarreta wandelde mee in de mars, die werd begeleid met muziek. "Het gaat niet om een betoging gericht tegen iemand, maar om een viering van het leven", zegt Cipriani, die onder meer lid is van de aartsconservatieve katholieke geloofsbeweging Opus Dei.

Al zes jaar lang organiseert de kardinaal het protest. De editie van vorig jaar werd uiteindelijk geannuleerd uit solidariteit met de honderden slachtoffers van overstromingen die Peru toen in maart troffen. Peru geldt als een conservatief land. Volgens het Vaticaan zijn 26 miljoen van de 30 miljoen inwoners katholiek.

2009

Abortus is er legaal indien de foetus zware misvormingen vertoont of als het leven van de moeder in gevaar is. In 2009 stond het Peruaanse parlement op het punt om de wet uit te breiden zodat abortus ook bij een zwangerschap na verkrachting mogelijk zou kunnen zijn, maar dat werd toen door druk van onder meer de katholieke kerk verhinderd.

Volgens ngo's ondergaan elk jaar 376.000 vrouwen een abortus in Peru. Een grote meerderheid daarvan gebeurt clandestien en in medisch onveilige omstandigheden.